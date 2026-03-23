Прокурор потребовал 20 лет колонии для пасынка Стаса Намина за двойное убийство

Прокурор потребовал 20 лет заключения в колонии строгого режима для Романа Ткаченко, приёмного сына Стаса Намина. Три года назад Ткаченко совершил жестокое двойное убийство своей бабушки и сводного брата в их подмосковном доме.

«Прошу назначить Ткаченко наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года», — обратилась с соответствующей просьбой к суду представитель прокуратуры.

По информации кореспондента Life.ru из зала суда, сам обвиняемый признал, что намеревался убить бабушку и понимал, что удары молотком смертельны. Однако он продолжает утверждать, что действовал в состоянии аффекта. После убийства бабушки молотком и ножом, Ткаченко вызвал брата, с которым затем поссорился и нанес ему 10 ножевых ранений в грудь. После этого он отправил жене сообщение о задержке из-за «семейного совета».

Адвокаты Ткаченко настаивают на предвзятом отношении семьи к их подзащитному, упоминая его попытку суицида и отсутствие должного психиатрического наблюдения. Первоначальная экспертиза говорила об аффекте, но последующие две опровергли это, установив полную осознанность действий. Мать обвиняемого считает себя виновной, полагая, что брак с «жестким» Стасом Наминым негативно повлиял на хрупкую психику сына, что со временем усугубилось.

Напомним, тела пенсионерки и её 30-летнего внука с колото-резаными ранами нашли в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. На допросе Ткаченко рассказал, что после ссоры дождался, когда бабушка уснёт, убил её, затем позвонил брату, убил и его, после чего сдался полиции. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, в том числе заведомо находящегося в беспомощном состоянии; мотивом назвал давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим.

Ранее на предыдущем заседании Ткаченко допросили по существу обвинения. Он полностью признал вину в убийствах, однако выразил несогласие с квалификацией своего деяния. Фигурант также рассказал, что всегда находился в напряжённых отношениях с отчимом, но при этом испытывал привязанность к погибшим родственникам.