Суд вынес приговор сыну актёра Сошальского по делу о наркотиках
«Известия»: Суд приговорил сына актёра Сошальского к 11 годам колонии
Суд вынес приговор Владимиру Сошальскому. Фото © Telegram / «Суды общей юрисдикции города Москвы»
Останкинский районный суд Москвы вынес приговор Владимиру Сошальскому, которого этим летом поймали с наркотиками. Сына известного советского актёра приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает газета «Известия».
«Владимира Сошальского-младшего признали виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»)», — говорится в сообщении.
Его отец, Владимир Сошальский, является российским актёром, известным своими ролями в театре и кино.
Напомним, что сына известного советского артиста задержала полиция, когда он делал закладки с запрещёнными веществами. 29 июля столичный суд постановил заключить Владимира Сошальского-младшего под стражу на два месяца. Позже городской суд оставил апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения, не выпустив из СИЗО задержанного.