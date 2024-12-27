Суд вынес приговор сыну актёра Сошальского по делу о наркотиках

Останкинский районный суд Москвы вынес приговор Владимиру Сошальскому, которого этим летом поймали с наркотиками. Сына известного советского актёра приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает газета «Известия».

«Владимира Сошальского-младшего признали виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»)», — говорится в сообщении.

Его отец, Владимир Сошальский, является российским актёром, известным своими ролями в театре и кино.