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Регион
27 декабря, 14:04

Суд вынес приговор сыну актёра Сошальского по делу о наркотиках

«Известия»: Суд приговорил сына актёра Сошальского к 11 годам колонии

Суд вынес приговор Владимиру Сошальскому. Фото © Telegram / «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Суд вынес приговор Владимиру Сошальскому. Фото © Telegram / «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Останкинский районный суд Москвы вынес приговор Владимиру Сошальскому, которого этим летом поймали с наркотиками. Сына известного советского актёра приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает газета «Известия».

«Владимира Сошальского-младшего признали виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»)», — говорится в сообщении.

Его отец, Владимир Сошальский, является российским актёром, известным своими ролями в театре и кино.

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Напомним, что сына известного советского артиста задержала полиция, когда он делал закладки с запрещёнными веществами. 29 июля столичный суд постановил заключить Владимира Сошальского-младшего под стражу на два месяца. Позже городской суд оставил апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения, не выпустив из СИЗО задержанного.

Алена Пенчугина
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