Приёмная дочь актёра Фалька покончила с собой, её тело нашли в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелес в возрасте 60 лет умерла Жаклин Фальк — приёмная дочь актёра Питер Фальк, известного по роли детектива Коломбо. Об этом сообщило издание TMZ.

По данным медицинского эксперта округа, она покончила с собой в своём доме. Жаклин нашли 27 апреля. При этом неизвестно, оставила ли она записку.

Жаклин была одной из двух дочерей, которых актёр воспитывал вместе с первой супругой Элис Мэйо. Несмотря на известность отца, она вела закрытый образ жизни и редко появлялась на публике. В отличие от неё, её сестра Кэтрин активно участвовала в общественной жизни. Она выступала за права детей на общение с тяжело больными родителями после конфликта в семье в последние годы жизни актёра. Именно история их семьи в итоге повлияла на принятие в США так называемого «Закона Питера Фалька», который позволяет детям навещать тяжело больных родителей, даже если опекуны против.

