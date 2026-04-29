Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 11:32

Умер человек, придумавший Хи-Мэна: его героя в кино сыграл Дольф Лундгрен

Умер один из создателей персонажа Хи-Мэн Роджер Свит

Кадр из мультсериала «Хи-Мен и властелины Вселенной» / © Filmation / © Mattel

Кадр из мультсериала «Хи-Мен и властелины Вселенной» / © Filmation / © Mattel

Американский дизайнер игрушек Роджер Свит умер в возрасте 91 года. Он был одним из создателей персонажа Хи-Мэн из франшизы «Хи-Мэн и властелины вселенной».

О смерти Свита сообщает Variety. По данным журнала, дизайнер скончался после продолжительной болезни. Свит работал в компании Mattel и участвовал в создании концепции Хи-Мэна — героя, который стал одним из самых узнаваемых персонажей 1980-х.

Франшиза быстро вышла за рамки игрушек. В неё вошли комиксы, мультсериал и полнометражные фильмы. Для целого поколения Хи-Мэн стал символом эпохи: мускулистый герой с мечом, борьбой добра со злом и фразой о силе, которая превратилась в часть поп-культуры. В фильме «Повелители вселенной» 1987 года Хи-Мэна сыграл Дольф Лундгрен. Эта роль стала одной из самых заметных в ранней карьере актёра.

Топ-5 сериалов, которые нужно посмотреть, если вам до жути нравится «Игра в кальмара»
Топ-5 сериалов, которые нужно посмотреть, если вам до жути нравится «Игра в кальмара»

Сейчас франшизу готовят к новому возвращению на экран. В будущей версии роль Хи-Мэна должен исполнить Николас Голицын.

Топ-10 лучших аниме всех времён: от титанов-людоедов до космического вестерна в ритме джаза и философского нуара
Топ-10 лучших аниме всех времён: от титанов-людоедов до космического вестерна в ритме джаза и философского нуара
Марина Фещенко
  • Новости
  • Утраты
  • Кино и сериалы
  • Культура
    
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar