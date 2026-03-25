Бывшая девушка сына Кадышевой хочет взыскать с него долг за «Золотое кольцо»

Бывшая возлюбленная сына певицы Надежды Кадышевой — Григория Костюка — намерена взыскать с него долг, который, по её версии, образовался из трат на обеспечение ансамбля «Золотое кольцо», рабочие процессы и совместные поездки. Об этом сообщил представитель артиста Юрий Шаркович в беседе с журналистами.

Владелица пиар-агентства Дарья Де Батс в качестве доказательств приложила к иску многочисленные переписки с экс-возлюбленным. По словам адвоката, в этих сообщениях фигурируют «какие-то рабочие процессы, которых не было», а также денежные суммы, которые Де Батс якобы брала для обеспечения деятельности коллектива или самого Костюка.

«Прикладываются какие-то документы с их совместных поездок, с какого-то отдыха. Я думаю, что если они предоставят опись, то дело может дойти и до предметов гигиены Дарьи», — отметил Шаркович в комментарии NEWS.ru.

Сумма иска, по словам представителя артиста, постоянно меняется: в разных интервью предпринимательница называла цифры от 9 до 20 млн рублей, тогда как на суде речь шла о пределах в 5 млн рублей. Адвокат полагает, что Де Батс воспринимала бытовые траты из денег, которые ей давал Костюк, как средства, подлежащие возврату. О реакции Надежды Кадышевой на судебный процесс Шаркович высказался сдержанно: по его мнению, певица вряд ли интересуется ситуацией, так как вся семья сейчас сосредоточена на творчестве.

Ранее Дарья Де Батс заявляла, что семья Костюковых-Кадышевых игнорирует её. В поданном заявлении предпринимательница указала сумму займа в размере почти 4,7 млн рублей. При этом она утверждает, что 41-летний Григорий Костюк предпочитал отношения с обеспеченными девушками и жил за их счёт — в общей сложности, по её словам, он «развёл» её на сумму порядка 20 млн рублей.