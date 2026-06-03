Популярный в России сухой корм может быть опасен для кошек — его не проверили на ядовитую бактерию

Сухой корм для кошек FELIX («Феликс») может быть опасен. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, продукцию Nestle не проверили на бактерии, которые вызывают рвоту, диарею, обезвоживание, поражение внутренних органов.

Россельхознадзор признал недействительной декларацию компании «Нестле Россия» на два сухих полнорационных корма «Мясное объедение» — с говядиной и курицей. Их выпускает филиал компании в Калужской области.

Причиной стал неполный объём лабораторных испытаний. В продукции не искали бактерии семейства Enterobacteriaceae и Salmonella, а также не определяли общую бактериальную обсеменённость.

Без этих исследований невозможно гарантировать микробиологическую безопасность товара. Сотрудники ведомства признали разрешительный документ недействительным.

Употребление заражённой еды грозит питомцу острой кишечной инфекцией. Среди последствий — сильная интоксикация, потеря аппетита и стремительное снижение веса.

Особую опасность представляет сальмонелла. Тяжёлое течение болезни способно вызвать поражение внутренних органов и гибель животного.

Теперь производитель обязан прекратить выпуск и продажу указанных позиций до получения нового разрешения. Владельцам кошек рекомендуется внимательно проверять упаковки с этими вкусами.