В Италии допустили вырубку части виноградников

В Италии могут сократить площади виноградников, чтобы не допустить кризиса в винодельческой отрасли. Министр сельского хозяйства страны Франческо Лоллобриджида заявил, что готов поддержать такую меру, если её одобрят сами производители.

По словам министра, власти не хотят видеть заброшенные поля и земли, которые перестают приносить пользу. При этом в отрасли пока нет единой позиции: одни обсуждают сокращение посадок, другие — расширение виноградников.

«Я не хотел бы оказаться в ситуации заброшенных полей или непродуктивных земель. Мнения также расходятся по вопросу увеличения производственной площади. Если бы отрасль пришла к единодушному соглашению и по вопросу вырубки виноградников, я был бы готов приступить к этому», — приводит его слова Gambero Rosso.

Лоллобриджида отметил, что виноделам приходится учитывать и изменение вкусов потребителей. По его словам, дополнительным ударом для рынка стал рост интереса к крепким спиртным напиткам, особенно среди молодёжи.

Похожую схему уже применяют во Франции, где власти борются с перепроизводством вина. Весной 2026 года французские виноделы подали более 5,8 тысячи заявок на вырубку лоз на площади 28 тысяч гектаров. Президент Эмманюэль Макрон поддерживал такой подход, объясняя, что он поможет другим производителям сохранить ценность своей продукции.

Недавно стало известно, что Франция выбыла из тройки крупнейших поставщиков вина в Россию среди стран Евросоюза. Если в декабре 2025 года импорт французского вина составлял около 5 миллионов евро, то уже в начале 2026-го он снизился до 2,2 миллиона. Закупки упали более чем в два раза и достигли минимума за последние семь месяцев.