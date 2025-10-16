Пресс для отжима раздавил винодела на заводе в Италии

В итальянском регионе Венето произошла страшная трагедия. 44-летний винодел погиб во время чистки пресса для отжима винограда. Несчастный случай произошёл на глазах у отца погибшего. Об этом пишет Corriere del Veneto.

Мужчина мыл оборудование, когда пресс неожиданно включился. Он застрял внутри машины, ему не удалось избежать летального исхода. Прибывшие медики констатировали смерть от перелома шеи. Причиной трагедии стала техническая неисправность. Погибший и его отец полагали, что пресс выключен, однако тот был временно обесточен. После возобновления электроснабжения машина автоматически продолжила работу.

Ранее Life.ru сообщал о смерти вегетарианца, который подавился куском мяса во время полёта в самолёте. Семья погибшего обвинила авиакомпанию в халатности. Сын умершего утверждает, что экипаж отказался подавать отцу вегетарианскую еду, сославшись на её отсутствие на борту, несмотря на предварительный заказ.