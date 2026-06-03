«Любовь»: Малахов показал фото восьмилетнего сына на Мальдивах

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал фото своего сына Александра. Кадр был сделан во время семейного отдыха на Мальдивах. На протяжении многих лет ведущий оберегает ребёнка от внимания публики.

Сын Малахова Александр. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / malakhov007

Восьмилетний наследник телеведущего запечатлён на закате. Мальчик стоит спиной к объективу, поэтому разглядеть его лицо поклонникам не удалось. Для снимка Саша выбрал спортивную футболку.

54-летний шоумен традиционно не раскрывает деталей личной жизни и крайне редко показывает родных в соцсетях. Именно поэтому публикация вызвала огромный интерес у подписчиков.

Свой пост Малахов сопроводил короткой, но трогательной подписью: «Любовь».

Ранее Life.ru писал, что телеведущий Андрей Малахов признался: самым ценным предметом интерьера в его доме является люстра, ранее украшавшая Дом кино, которую он считает исторической реликвией. Он также отметил, что не склонен ругать детей за случайно повреждённые вещи, вдохновляясь японской философией, где склеенные предметы ценятся за их историю и память о семье.