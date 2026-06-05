Не только батарейки: 9 вещей, которые не только опасно, но и запрещено выбрасывать в обычную помойку

5 июня в мире отмечают Всемирный день окружающей среды, а в России — ещё и День эколога. Звучит торжественно, но начинается всё обычно не с лесов, океанов и красивых речей, а с кухни, ванной и балкона. Именно там годами лежат пакет с батарейками, перегоревшая лампа, старый телефон, банка краски после ремонта и шина, которую «потом как-нибудь увезём». Проблема в том, что обычный бак во дворе — не портал в небытие. Всё, что мы туда кидаем, потом едет на сортировку, полигон или в переработку. И некоторые вещи там ведут себя как маленькие бытовые диверсанты. Рассказываем, что нужно утилизировать правильно, а не просто кидать в мусорку.

Батарейки и аккумуляторы

Батарейки и аккумуляторы: куда сдавать опасные отходы. Фото © ChatGPT

Маленькая пальчиковая батарейка выглядит так безобидно, будто максимум может испортить пульт от телевизора. Но внутри у неё тяжёлые металлы и химические соединения, которым точно не место в земле. Если батарейка попадёт на полигон, корпус со временем разрушится, а содержимое уйдёт в почву и воду. Аккумуляторы от телефонов, ноутбуков и шуруповёртов тоже нельзя бросать в общий бак: они могут повреждаться, протекать и даже загораться. Самый простой вариант: складывать их в отдельную коробку, а потом относить в контейнеры в магазинах техники, супермаркетах, экоцентрах или офисах управляющих компаний.

Ртутные градусники и энергосберегающие лампы

Ртуть опасна не только для природы, но и для людей, особенно если градусник или лампа разбились дома. Осколки нельзя собирать пылесосом, веником или голыми руками — так пары ртути только разлетятся по комнате. Даже целую энергосберегающую лампу нельзя прятать в пакет с обычным мусором, потому что она легко разобьётся уже в контейнере или мусоровозе. Правильный ход: целые лампы и градусники сдавать в управляющую компанию, пункт приёма опасных отходов или городские экомобили. Если градусник разбился, комнату нужно проветрить, людей и животных вывести, а дальше обратиться в службу демеркуризации.

Старая бытовая техника

Старая бытовая техника: почему её нельзя бросать в бак. Фото © ChatGPT

Холодильник, микроволновка, стиральная машина и телевизор не должны сиротливо стоять на контейнерной площадке около подъезда, как памятник ремонту. В технике есть пластик, металл, платы, стекло, масла, иногда хладагенты и другие компоненты. Часть можно переработать, а часть требует аккуратной утилизации. Крупная техника ещё и мешает вывозу мусора, занимает площадку и быстро превращает двор в склад чужих проблем. Не тащите всё к контейнеру: закажите вывоз через магазин при покупке новой техники, обратитесь в сервис утилизации или сдайте прибор в пункт приёма электроники.

Телефоны, ноутбуки, принтеры и картриджи

Старый смартфон в ящике стола кажется почти археологией: экран треснул, зарядка потерялась, память полна странных фото. Но внутри всё ещё есть металлы, аккумулятор, платы и пластик. В обычном мусоре такая техника может повредиться, загореться или загрязнить отходы, которые могли бы пойти на переработку. Картриджи от принтера тоже не стоит бросать в бак: остатки тонера и пластик требуют отдельного обращения. Лучше дать гаджетам вторую жизнь: отнести мелкую электронику в магазины техники, пункты приёма вторсырья, экоцентры или на городские акции по сбору электролома.

Строительный мусор после ремонта

Строительный мусор после ремонта: правила вывоза. Фото © ChatGPT

Обои, мешки с цементом, плитка, кирпич, старая штукатурка, куски бетона и оконные рамы не относятся к обычным бытовым отходам. Контейнер во дворе рассчитан на мусор из повседневной жизни, а не на ремонтный. Строймусор может повредить бак, перегрузить мусоровоз и создать конфликт с соседями. Особенно это касается плитки, бетона, кирпича, сантехники, старых дверей и окон. Здесь нужна отдельная логистика: заранее заказать контейнер, мешки с вывозом или специализированную машину для строительных отходов.

Краски, лаки, растворители и аэрозоли

Остатки краски после ремонта часто живут на балконе годами, пока хозяин не решит: «Всё, хватит». И вот банка летит в общий мусор. Плохая идея. Лаки, растворители, эмали, бытовая химия, баллончики и садовые препараты могут быть токсичными, горючими или взрывоопасными. Их нельзя выливать в раковину, унитаз или ливнёвку: так химия попадает в воду и почву. Не сливайте проблему в канализацию: плотно закройте тару и сдайте её в пункт приёма опасных отходов, экоцентр или экомобиль, если такой работает в городе.

Автомобильные шины, масла и фильтры

Шины, масла и фильтры: как утилизировать автоотходы. Фото © ChatGPT

Шина у мусорки давно стала отдельным жанром дворового пейзажа. Но покрышки нельзя выбрасывать в обычный контейнер: они плохо разлагаются, занимают много места, горят с ядовитым дымом и при этом отлично идут в переработку. То же касается моторного масла, тормозной жидкости, антифриза и масляных фильтров. Всё это не должно попадать ни в землю, ни в канализацию, ни в бак у подъезда. Разумнее оставить это автомобильным сервисам: шины принимают шиномонтажи, а масла и фильтры можно сдать через автосервисы или пункты приёма автомобильных отходов.

Медицинские отходы из дома

Просроченные таблетки, шприцы, иглы, тест-полоски и ампулы нельзя бездумно кидать в пакет с обычным мусором. Особенно опасны иглы: они могут травмировать дворника, сортировщика или случайного человека. Таблетки не стоит смывать в унитаз, потому что активные вещества попадают в воду. С лекарствами действуйте аккуратно: ищите аптечные боксы, уточняйте правила приёма в своём городе, а иглы и шприцы складывайте в плотную закрытую ёмкость перед передачей на утилизацию.

Старая мебель и крупногабаритный хлам

Старая мебель и крупный хлам: куда выносить правильно. Фото © ChatGPT

Диван, шкаф, матрас или кресло нельзя просто запихнуть в обычный бак, даже если очень верить в чудо пространственной магии. Такой мусор блокирует контейнерную площадку и мешает мусоровозу. При этом часть мебели ещё может послужить другим людям, а часть нужно вывозить как крупногабаритные отходы. Проверьте, может ли вещь ещё пожить: пригодную мебель можно отдать через объявления или благотворительные проекты, а сломанную вынести на официальную площадку для крупногабаритных отходов либо заказать вывоз.

Что делать с опасным мусором: короткая памятка

Не обязательно менять привычки радикально или превращать экологию в отдельный проект. Часто достаточно нескольких простых решений, которые со временем становятся такой же нормой, как сортировка документов или уборка дома. Батарейки: контейнеры в магазинах, офисах, экоцентрах.

контейнеры в магазинах, офисах, экоцентрах. Лампы и градусники: управляющая компания, пункты опасных отходов.

управляющая компания, пункты опасных отходов. Техника: магазины, сервисы вывоза, переработчики.

магазины, сервисы вывоза, переработчики. Строймусор: отдельный контейнер или спецвывоз.

отдельный контейнер или спецвывоз. Краски и химия: экоцентр, экомобиль, пункт опасных отходов.

экоцентр, экомобиль, пункт опасных отходов. Шины: шиномонтаж, автосервис, переработка.

шиномонтаж, автосервис, переработка. Лекарства и иглы: аптечные боксы, поликлиника, местные правила.

аптечные боксы, поликлиника, местные правила. Мебель: площадка для крупногабаритных отходов или вывоз.

Часто задаваемые вопросы

Почему нельзя выбрасывать батарейки и градусники в мусор. Фото © ChatGPT

Даже если вы уже начали сортировать отходы и сдавать опасный мусор отдельно, некоторые ситуации всё равно вызывают вопросы. Собрали самые распространённые из них и короткие ответы, которые помогут не ошибиться. Можно ли выбрасывать обычные лампы накаливания в мусор? Да, если это не ртутная и не энергосберегающая лампа, но лучше уточнить местные правила.

Да, если это не ртутная и не энергосберегающая лампа, но лучше уточнить местные правила. Куда деть разбитый градусник? Проветрить комнату, вывести людей и животных, не включать пылесос и обратиться в службу демеркуризации.

Проветрить комнату, вывести людей и животных, не включать пылесос и обратиться в службу демеркуризации. Можно ли оставить старый холодильник у контейнера? Нет, его нужно сдать через спецвывоз, магазин или компанию по утилизации.

Нет, его нужно сдать через спецвывоз, магазин или компанию по утилизации. Что делать с остатками краски? Не выливать в канализацию, а сдать как опасные отходы.

Не выливать в канализацию, а сдать как опасные отходы. Куда девать старые таблетки? Лучше искать аптечные боксы или уточнить приём в своём городе.

Лучше искать аптечные боксы или уточнить приём в своём городе. Можно ли выбросить диван рядом с баком? Только если там есть официальная зона для крупногабаритных отходов.

Только если там есть официальная зона для крупногабаритных отходов. Нужно ли мыть банки и бутылки перед сдачей? Да, достаточно быстро ополоснуть, чтобы отходы не портились и не пачкали вторсырьё.

Всемирный день окружающей среды хорош тем, что не требует от нас мгновенно стать героями документального фильма про спасение планеты. Достаточно перестать делать самые очевидные ошибки: не кидать батарейки в пакет с очистками, не прятать ртутную лампу в мусоропровод, не оставлять диван у подъезда как арт-объект. Экология начинается не с лозунга, а с простого вопроса: «А куда это поедет дальше?» Кстати, если летом вас волнует не только мусор, но и незваные гости на участке, Life.ru уже рассказывал, как избавиться от муравьёв в дачном доме и квартире в 2026 году.