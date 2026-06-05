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5 июня, 04:00

Не только батарейки: 9 вещей, которые не только опасно, но и запрещено выбрасывать в обычную помойку

Оглавление
Батарейки и аккумуляторы
Ртутные градусники и энергосберегающие лампы
Старая бытовая техника
Телефоны, ноутбуки, принтеры и картриджи
Строительный мусор после ремонта
Краски, лаки, растворители и аэрозоли
Автомобильные шины, масла и фильтры
Медицинские отходы из дома
Старая мебель и крупногабаритный хлам
Что делать с опасным мусором: короткая памятка
Часто задаваемые вопросы

Батарейка, лампа, старый телефон и банка краски выглядят как обычный домашний хлам. Но в мусорном баке они превращаются в проблему для двора, почвы и воды. Life.ru рассказывает, что нельзя выбрасывать в обычную помойку и куда это деть.

Как правильно утилизировать бытовую технику и лампы. Обложка © ChatGPT

Как правильно утилизировать бытовую технику и лампы. Обложка © ChatGPT

5 июня в мире отмечают Всемирный день окружающей среды, а в России — ещё и День эколога. Звучит торжественно, но начинается всё обычно не с лесов, океанов и красивых речей, а с кухни, ванной и балкона. Именно там годами лежат пакет с батарейками, перегоревшая лампа, старый телефон, банка краски после ремонта и шина, которую «потом как-нибудь увезём». Проблема в том, что обычный бак во дворе — не портал в небытие. Всё, что мы туда кидаем, потом едет на сортировку, полигон или в переработку. И некоторые вещи там ведут себя как маленькие бытовые диверсанты. Рассказываем, что нужно утилизировать правильно, а не просто кидать в мусорку.

Батарейки и аккумуляторы

Батарейки и аккумуляторы: куда сдавать опасные отходы. Фото © ChatGPT

Батарейки и аккумуляторы: куда сдавать опасные отходы. Фото © ChatGPT

Маленькая пальчиковая батарейка выглядит так безобидно, будто максимум может испортить пульт от телевизора. Но внутри у неё тяжёлые металлы и химические соединения, которым точно не место в земле. Если батарейка попадёт на полигон, корпус со временем разрушится, а содержимое уйдёт в почву и воду. Аккумуляторы от телефонов, ноутбуков и шуруповёртов тоже нельзя бросать в общий бак: они могут повреждаться, протекать и даже загораться. Самый простой вариант: складывать их в отдельную коробку, а потом относить в контейнеры в магазинах техники, супермаркетах, экоцентрах или офисах управляющих компаний.

Ртутные градусники и энергосберегающие лампы

Ртуть опасна не только для природы, но и для людей, особенно если градусник или лампа разбились дома. Осколки нельзя собирать пылесосом, веником или голыми руками — так пары ртути только разлетятся по комнате. Даже целую энергосберегающую лампу нельзя прятать в пакет с обычным мусором, потому что она легко разобьётся уже в контейнере или мусоровозе. Правильный ход: целые лампы и градусники сдавать в управляющую компанию, пункт приёма опасных отходов или городские экомобили. Если градусник разбился, комнату нужно проветрить, людей и животных вывести, а дальше обратиться в службу демеркуризации.

Старая бытовая техника

Старая бытовая техника: почему её нельзя бросать в бак. Фото © ChatGPT

Старая бытовая техника: почему её нельзя бросать в бак. Фото © ChatGPT

Холодильник, микроволновка, стиральная машина и телевизор не должны сиротливо стоять на контейнерной площадке около подъезда, как памятник ремонту. В технике есть пластик, металл, платы, стекло, масла, иногда хладагенты и другие компоненты. Часть можно переработать, а часть требует аккуратной утилизации. Крупная техника ещё и мешает вывозу мусора, занимает площадку и быстро превращает двор в склад чужих проблем. Не тащите всё к контейнеру: закажите вывоз через магазин при покупке новой техники, обратитесь в сервис утилизации или сдайте прибор в пункт приёма электроники.

Телефоны, ноутбуки, принтеры и картриджи

Старый смартфон в ящике стола кажется почти археологией: экран треснул, зарядка потерялась, память полна странных фото. Но внутри всё ещё есть металлы, аккумулятор, платы и пластик. В обычном мусоре такая техника может повредиться, загореться или загрязнить отходы, которые могли бы пойти на переработку. Картриджи от принтера тоже не стоит бросать в бак: остатки тонера и пластик требуют отдельного обращения. Лучше дать гаджетам вторую жизнь: отнести мелкую электронику в магазины техники, пункты приёма вторсырья, экоцентры или на городские акции по сбору электролома.

Строительный мусор после ремонта

Строительный мусор после ремонта: правила вывоза. Фото © ChatGPT

Строительный мусор после ремонта: правила вывоза. Фото © ChatGPT

Обои, мешки с цементом, плитка, кирпич, старая штукатурка, куски бетона и оконные рамы не относятся к обычным бытовым отходам. Контейнер во дворе рассчитан на мусор из повседневной жизни, а не на ремонтный. Строймусор может повредить бак, перегрузить мусоровоз и создать конфликт с соседями. Особенно это касается плитки, бетона, кирпича, сантехники, старых дверей и окон. Здесь нужна отдельная логистика: заранее заказать контейнер, мешки с вывозом или специализированную машину для строительных отходов.

Краски, лаки, растворители и аэрозоли

Остатки краски после ремонта часто живут на балконе годами, пока хозяин не решит: «Всё, хватит». И вот банка летит в общий мусор. Плохая идея. Лаки, растворители, эмали, бытовая химия, баллончики и садовые препараты могут быть токсичными, горючими или взрывоопасными. Их нельзя выливать в раковину, унитаз или ливнёвку: так химия попадает в воду и почву. Не сливайте проблему в канализацию: плотно закройте тару и сдайте её в пункт приёма опасных отходов, экоцентр или экомобиль, если такой работает в городе.

Автомобильные шины, масла и фильтры

Шины, масла и фильтры: как утилизировать автоотходы. Фото © ChatGPT

Шины, масла и фильтры: как утилизировать автоотходы. Фото © ChatGPT

Шина у мусорки давно стала отдельным жанром дворового пейзажа. Но покрышки нельзя выбрасывать в обычный контейнер: они плохо разлагаются, занимают много места, горят с ядовитым дымом и при этом отлично идут в переработку. То же касается моторного масла, тормозной жидкости, антифриза и масляных фильтров. Всё это не должно попадать ни в землю, ни в канализацию, ни в бак у подъезда. Разумнее оставить это автомобильным сервисам: шины принимают шиномонтажи, а масла и фильтры можно сдать через автосервисы или пункты приёма автомобильных отходов.

Медицинские отходы из дома

Просроченные таблетки, шприцы, иглы, тест-полоски и ампулы нельзя бездумно кидать в пакет с обычным мусором. Особенно опасны иглы: они могут травмировать дворника, сортировщика или случайного человека. Таблетки не стоит смывать в унитаз, потому что активные вещества попадают в воду. С лекарствами действуйте аккуратно: ищите аптечные боксы, уточняйте правила приёма в своём городе, а иглы и шприцы складывайте в плотную закрытую ёмкость перед передачей на утилизацию.

Старая мебель и крупногабаритный хлам

Старая мебель и крупный хлам: куда выносить правильно. Фото © ChatGPT

Старая мебель и крупный хлам: куда выносить правильно. Фото © ChatGPT

Диван, шкаф, матрас или кресло нельзя просто запихнуть в обычный бак, даже если очень верить в чудо пространственной магии. Такой мусор блокирует контейнерную площадку и мешает мусоровозу. При этом часть мебели ещё может послужить другим людям, а часть нужно вывозить как крупногабаритные отходы. Проверьте, может ли вещь ещё пожить: пригодную мебель можно отдать через объявления или благотворительные проекты, а сломанную вынести на официальную площадку для крупногабаритных отходов либо заказать вывоз.

Что делать с опасным мусором: короткая памятка

Не обязательно менять привычки радикально или превращать экологию в отдельный проект. Часто достаточно нескольких простых решений, которые со временем становятся такой же нормой, как сортировка документов или уборка дома.

  • Батарейки: контейнеры в магазинах, офисах, экоцентрах.
  • Лампы и градусники: управляющая компания, пункты опасных отходов.
  • Техника: магазины, сервисы вывоза, переработчики.
  • Строймусор: отдельный контейнер или спецвывоз.
  • Краски и химия: экоцентр, экомобиль, пункт опасных отходов.
  • Шины: шиномонтаж, автосервис, переработка.
  • Лекарства и иглы: аптечные боксы, поликлиника, местные правила.
  • Мебель: площадка для крупногабаритных отходов или вывоз.

Часто задаваемые вопросы

Почему нельзя выбрасывать батарейки и градусники в мусор. Фото © ChatGPT

Почему нельзя выбрасывать батарейки и градусники в мусор. Фото © ChatGPT

Даже если вы уже начали сортировать отходы и сдавать опасный мусор отдельно, некоторые ситуации всё равно вызывают вопросы. Собрали самые распространённые из них и короткие ответы, которые помогут не ошибиться.

  • Можно ли выбрасывать обычные лампы накаливания в мусор? Да, если это не ртутная и не энергосберегающая лампа, но лучше уточнить местные правила.
  • Куда деть разбитый градусник? Проветрить комнату, вывести людей и животных, не включать пылесос и обратиться в службу демеркуризации.
  • Можно ли оставить старый холодильник у контейнера? Нет, его нужно сдать через спецвывоз, магазин или компанию по утилизации.
  • Что делать с остатками краски? Не выливать в канализацию, а сдать как опасные отходы.
  • Куда девать старые таблетки? Лучше искать аптечные боксы или уточнить приём в своём городе.
  • Можно ли выбросить диван рядом с баком? Только если там есть официальная зона для крупногабаритных отходов.
  • Нужно ли мыть банки и бутылки перед сдачей? Да, достаточно быстро ополоснуть, чтобы отходы не портились и не пачкали вторсырьё.
Растения от комаров и мух на даче: полный гид по природным репеллентам на дачном участке
Растения от комаров и мух на даче: полный гид по природным репеллентам на дачном участке

Всемирный день окружающей среды хорош тем, что не требует от нас мгновенно стать героями документального фильма про спасение планеты. Достаточно перестать делать самые очевидные ошибки: не кидать батарейки в пакет с очистками, не прятать ртутную лампу в мусоропровод, не оставлять диван у подъезда как арт-объект. Экология начинается не с лозунга, а с простого вопроса: «А куда это поедет дальше?» Кстати, если летом вас волнует не только мусор, но и незваные гости на участке, Life.ru уже рассказывал, как избавиться от муравьёв в дачном доме и квартире в 2026 году.

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Сергей Трофимов
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