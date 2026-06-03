На юге Москвы задержали мужчину после нападения на сотрудницу МФЦ

На юге Москвы задержали мужчину, который ранил ножом сотрудницу центра госуслуг в районе Братеево, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, злоумышленника удалось остановить сотруднику охраны МФЦ. После этого мужчину передали прибывшим на место полицейским, его доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

Тем временем пострадавшую госпитализировали. Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства нападения.