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3 июня, 13:05

На юге Москвы задержали мужчину после нападения на сотрудницу МФЦ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На юге Москвы задержали мужчину, который ранил ножом сотрудницу центра госуслуг в районе Братеево, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, злоумышленника удалось остановить сотруднику охраны МФЦ. После этого мужчину передали прибывшим на место полицейским, его доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

Тем временем пострадавшую госпитализировали. Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства нападения.

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Николь Вербер
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