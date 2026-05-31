Незнакомец пырнул ножом троих подростков во время ссоры в Ингушетии, его ищут

В городе Магас в Ингушетии мужчина повздорил с тремя подростками 15, 17 и 19 лет, после чего достал нож и нанёс им несколько ударов. Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении двух или более лиц». Об этом рассказали в региональном СК.

«30 мая 2026 года в вечернее время на проезжей части улицы Джабагиева сельского поселения Экажево Назрановского муниципального района Республики Ингушетия между неустановленным лицом и тремя местными жителями на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошёл конфликт, переросший в драку», — уточнили в ведомстве.

Все трое были госпитализированы с травмами, сейчас их жизни ничто не угрожает. Полиция ведёт поиски подозреваемого, причины конфликта устанавливаются. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования преступления.

Ранее в Алтайском крае на реке Алей утонул 15-летний подросток. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о неосторожном причинении смерти.