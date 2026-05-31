Братья не смогли помочь: 15-летний подросток трагически погиб на реке Алей

В Алтайском крае на реке Алей утонул 15-летний подросток. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о неосторожном причинении смерти, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователями СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка на реке Алей», — говорится в сообщении.

Следственные органы инициировали уголовное производство по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). На данный момент ведутся оперативно-разыскные мероприятия. Следователи осматривают место трагедии и выясняют все детали произошедшего.

По данным следствия, днём 30 мая в селе Новоалександровка Рубцовского района трое братьев без ведома взрослых отправились купаться. Один из них начал тонуть, когда они переплывали водоём. Братья пытались спасти его, но у них не вышло.

