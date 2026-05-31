«Обидели нашу девочку»: Цыденов отдал приказ из-за избиения школьницы из Бурятии в Москве
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил представительству республики в Москве разобраться в нападении на 14-летнюю школьницу. Также семье девочки должны помочь с лечением ребёнка, если такая необходимость возникнет.
«Взрослые люди обидели нашу девочку, школьницу 14 лет, дошли до рукоприкладства. К сожалению необразованных и плохо воспитанных людей хватает везде и во все времена», — написал Цыденов.
Как уже писал Life.ru, две женщины жестоко избили 14-летнюю девочку из Бурятии, которая приехала в гости к подружке в московском ЖК «Саларьево Парк». Подростка оскорбили, хватали за волосы, пинали и ударили самокатом по голове. У неё сотрясение мозга. Полиция проводит проверку после избиения 14-летней девочки в Новой Москве.
