Самокатом по голове, телефоном по лицу: В Москве две дамы жестоко избили школьницу

В Москве две женщины жестоко избили 14-летнюю девочку из Бурятии. Школьница в итоге попала в больницу, сообщает Babr Mash.

Девочка приехала в гости к подруге в ЖК «Саларьево Парк», но не смогла дозвониться — сел телефон. По её словам, она с силой потянула дверь, зашла в подъезд и тут же столкнулась с двумя жительницами комплекса. Началась ссора: подростка оскорбили, хватали за волосы, пинали и ударили самокатом по голове. Когда на крик выбежала приятельница пострадавшей, нападавшие стали снимать происходящее на телефон и одним из мобильников рассекли девочке бровь. Весь подъезд был в крови.

Школьницу забрала скорая. Врачи наложили пять швов, также диагностировали сотрясение мозга. Мать написала заявление в полицию, но, по её словам, никакой реакции нет. Семья требует наказать обидчиц по всей строгости закона.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Балашихе мужчина избил маленькую девочку в лифте. Сперва он пытался загнать домой с прогулки своих двух дочерей, но те отказывались с ним идти. Когда семья всё же зашла в лифт, девочки уже были в истерике. Проходивший мимо сосед заметил ситуацию и решил спросить, всё ли нормально. В ответ одна из девочек прокричала: «Он нас бьёт, помогите! Это не папа».