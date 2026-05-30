30 мая, 09:00

СК взялся за дело участника СВО, которого избили до комы в Самаре

В Самарской области следователи завели уголовное дело о покушении на убийство бойца специальной военной операции, которого несколько злоумышленников избили и ограбили. Об этом сообщают представители СК в своём телеграм-канале.

«Следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сказано в тексте.

Как уточнили в центральном аппарате Следкома, глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание подготовить ему доклад по этому делу. Представители федерального СК также отметили, что атакованный злоумышленниками участник СВО несколько суток пребывал в бессознательном состоянии.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после инцидента в Псковской области, где пострадал сын участника специальной военной операции. В ведомстве уточнили, что конфликт произошёл между несовершеннолетними, причём, по информации из соцсетей, один из школьников сначала оскорблял отца сверстника, который находится в зоне СВО, а затем избил его. Потерпевшего подростка пришлось госпитализировать.

Вероника Бакумченко
