Ударивший ножом сотрудницу МФЦ в Москве состоит на учёте у психиатра

Мужчина, который с ножом напал на сотрудницу московского МФЦ на юге столицы, состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Задержанный — местный житель, он состоит на учёте в ПНД. Недавно мужчина прошёл лечение и был отпущен», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в Москве мужчина с ножом напал на сотрудницу МФЦ на Борисовских прудах. Женщина получила ранение в шею и была госпитализирована. Злоумышленника остановил сотрудник охраны МФЦ и передал полиции.