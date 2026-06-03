Ударивший ножом сотрудницу МФЦ в Москве состоит на учёте у психиатра
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Мужчина, который с ножом напал на сотрудницу московского МФЦ на юге столицы, состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Задержанный — местный житель, он состоит на учёте в ПНД. Недавно мужчина прошёл лечение и был отпущен», — сказал собеседник агентства.
Напомним, в Москве мужчина с ножом напал на сотрудницу МФЦ на Борисовских прудах. Женщина получила ранение в шею и была госпитализирована. Злоумышленника остановил сотрудник охраны МФЦ и передал полиции.
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