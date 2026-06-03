ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 13:26

Ударивший ножом сотрудницу МФЦ в Москве состоит на учёте у психиатра

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мужчина, который с ножом напал на сотрудницу московского МФЦ на юге столицы, состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Задержанный — местный житель, он состоит на учёте в ПНД. Недавно мужчина прошёл лечение и был отпущен», — сказал собеседник агентства.

Незнакомец пырнул ножом троих подростков во время ссоры в Ингушетии, его ищут
Незнакомец пырнул ножом троих подростков во время ссоры в Ингушетии, его ищут

Напомним, в Москве мужчина с ножом напал на сотрудницу МФЦ на Борисовских прудах. Женщина получила ранение в шею и была госпитализирована. Злоумышленника остановил сотрудник охраны МФЦ и передал полиции.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar