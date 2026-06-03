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3 июня, 14:44

Ушёл на водопад и пропал: В Сочи уже 2 недели ищут 21-летнего парня

В Сочи уже две недели ищут парня, который загадочно пропал на водопаде

Обложка © ВК/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Обложка © ВК/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Сочи уже две недели продолжаются поиски 21-летнего Руслана, который загадочно пропал после похода в район Ореховских водопадов. Ориентировку с приметами публикует «ЛизаАлерт».

Фото © ВК/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Фото © ВК/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

Молодой человек отправился в путешествие 21 мая и планировал вернуться на следующий день. Но 22 мая перестал выходить на связь. Сначала Руслан не отвечал на звонки, а затем его телефон отключился. С тех пор о местонахождении парня ничего не известно.

Не исключено, что после водопада он мог пойти дальше — в сторону хребта. К поискам подключились сотрудники МЧС, волонтёры и неравнодушные жители. Спасатели обследуют труднодоступные участки и спускаются в опасные зоны.

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Ранее трагедией завершились поиски студента Александра Скрипникова на юге Крыма. Молодой человек пропал в горах и перестал выходить на связь. После масштабной поисковой операции добровольцы отряда «ПоискКрым» обнаружили его тело на южном берегу полуострова.

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Николь Вербер
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