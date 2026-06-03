Иглесиас показал поцелуй с фанаткой и сорвал шквал критики, все жалеют Курникову

Испанский артист Энрике Иглесиас попал в скандал и обрушил на себя гнев подписчиков. Музыкант опубликовал в соцсети архивную, но не безысвестную видеозапись, где страстно целуется с поклонницей и получил шквал неудобных вопросов.

Фанатка страстно засосала Энрике Иглесиаса. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / enriqueiglesias

Если артист ожидал восторгов, то просчитался. Вместо них была критика. Вместо ожидаемых восторгов фанаты принялись критиковать кумира.

«Интересно, каково сейчас смотреть это Анне?», «Зачем он это выложил?», «Твоей супруге, наверное, очень приятно на это смотреть», «Анна Курникова там жива вообще?» — возмущались пользователи.

Сам инцидент случился несколько лет назад, ещё в 2022-м. На одном из концертов девушка внезапно выбежала на подмостки и, не дожидаясь реакции секьюрити, буквально набросилась на певца с объятиями и поцелуями. Иглесиас, судя по кадрам, был совершенно не против.

Особенно остро на публикацию отреагировали почитатели таланта Анны Курниковой — бывшей теннисной звезды и законной супруги исполнителя. Эта пара давно считается образцом стабильности и закрытости в мире глянца: они вместе не первый год, растят троих наследников и практически никогда не дают повода для обсуждения своей личной жизни. Поэтому столь откровенный ролик от Энрике стал для многих неприятным сюрпризом. К слову, это не единственная публикация на странице певца, где он очень «тесно» общается с фанатками — такая фишка у его выступлений.

В Казахстане ранее даже заявляли о намерении вмешаться в концертную программу Энрике Иглесиаса и запретить ему целовать зрительниц во время выступления в республике. Вице-министр культуры республики пообещал переговорить с коллегами, чтобы пресечь действия, противоречащие местному законодательству. Дело в том, что часть шоу, где артист приглашает девушку на сцену и затем обменивается с ней поцелуем, не соответствует принятым в стране моральным и этическим нормам.