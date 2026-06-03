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3 июня, 14:18

СК завёл дело о покушении на убийство после нападения на сотрудницу МФЦ в Москве

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Следственные органы Москвы начали расследование уголовного дела по статье «покушение на убийство» после нападения на сотрудницу МФЦ на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

По предварительным данным, мужчина нанес женщине не менее трех ударов ножом в административном помещении на улице Борисовские пруды. Потерпевшая находится в больнице, ее состояние оценивается как стабильное. Злоумышленник задержан, его ожидает допрос и психолого-психиатрическая экспертиза. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняя все обстоятельства случившегося.

Ударивший ножом сотрудницу МФЦ в Москве состоит на учёте у психиатра
Ударивший ножом сотрудницу МФЦ в Москве состоит на учёте у психиатра

Напомним, в Москве мужчина с ножом напал на сотрудницу МФЦ на Борисовских прудах. Женщина получила ранение в шею и была госпитализирована. Злоумышленника остановил сотрудник охраны МФЦ и передал полиции.

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Наталья Демьянова
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