В Одессе у полиции угнали автомобиль во время задержания

В Одессе произошёл курьёзный инцидент с полицейским автомобилем — машину угнали прямо в тот момент, когда сотрудники полиции задерживали мужчину возле алкогольного магазина.

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Судя по опубликованным кадрам, пока правоохранители были заняты задержанием, неизвестный сел в служебное авто и попытался скрыться. Однако далеко уехать ему, по всей видимости, не удалось. На кадрах видно, что автомобиль в итоге остановили.

Ранее Life.ru рассказывал о другом не менее курьёзном случае с участием силовиков. В Ровненской области сотрудники ТЦК выкрали водителя, а полиция им помогала. Военкомы на бусе подрезали автомобиль и спровоцировали серьёзное ДТП. Всё ради того, чтобы заграбастать к числу пушечного мяса ещё одну единицу.