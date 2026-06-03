Оксана Самойлова призналась, что боится подхватить ветрянку от заболевшего сына

Оксана Самойлова сообщила, что у её сына Давида появились высыпания на коже, похожие на ветряную оспу. Блогерша вышла на связь с подписчиками и поделилась переживаниями.

Многодетная мать призналась, что боится снова заразиться этой инфекцией. Она рассказала, что дочь Лея также на карантине — её состояние пока под вопросом.

«Денис присылает мне фото Давидки, а он весь в зелёнке — у него ветрянка. Лея тоже под подозрением: сейчас она на карантине. Я болела в детстве ветрянкой. Можно ли заболеть ветрянкой два раза? Или три? Такое вообще возможно?», — спросила у подписчиц Самойлова.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова задолжала налоговой и Роскомнадзору более 4 миллионов рублей: свыше 3,3 млн рублей — налоги, более 714 тыс. рублей — отчисления за интернет-рекламу, следует из материалов налоговой службы. Также у её компании «Фэмэли Фест» с сентября 2024 года заблокированы счета из-за непредоставления расчётов по налогам.