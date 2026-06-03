ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 16:42

РКН опроверг блокировку Minecraft и заявил, что не ограничивал доступ к игре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / omihay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / omihay

Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении доступа к Minecraft в России, несмотря на участившиеся сообщения пользователей о сбоях в работе игры. Сообщения о проблемах с подключением к серверам начали поступать от российских игроков в среду, 3 июня.

«РКН не ограничивает доступ к игре Minecraft», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

РКН заявил, что не получал предписаний блокировать DeepSeek в России
РКН заявил, что не получал предписаний блокировать DeepSeek в России

Ранее РКН объяснил, почему сайт «ЯПлакалъ» не появился в специализированном реестре запрещённой информации. Теперь ведомство планирует запросить у суда уточнения. После этого РКН сможет определить, какие именно страницы должны быть ограничены.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar