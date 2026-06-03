РКН опроверг блокировку Minecraft и заявил, что не ограничивал доступ к игре
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Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении доступа к Minecraft в России, несмотря на участившиеся сообщения пользователей о сбоях в работе игры. Сообщения о проблемах с подключением к серверам начали поступать от российских игроков в среду, 3 июня.
«РКН не ограничивает доступ к игре Minecraft», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее РКН объяснил, почему сайт «ЯПлакалъ» не появился в специализированном реестре запрещённой информации. Теперь ведомство планирует запросить у суда уточнения. После этого РКН сможет определить, какие именно страницы должны быть ограничены.
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