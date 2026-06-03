Футболиста Кудряшова готовят к операции после ДТП со скорой помощью в Москве

Бывшего защитника сборной России Фёдора Кудряшова готовят к операции после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщила представитель спортсмена Елена Болотова ТАСС.

По словам Болотовой, машина скорой разворачивалась на экстренный вызов через две сплошные и въехала в футболиста. Она подчеркнула, что Кудряшов был в шлеме и хорошей защитной экипировке.

«Самое главное, что он живой, но болит рука», — сказала представитель экс-футболиста.

Бывший футболист сборной России Фёдор Кудряшов попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 39-летний спортсмен ехал на мотоцикле и столкнулся с автомобилем скорой помощи. После аварии Кудряшова госпитализировали. У него диагностировали травму левого предплечья.

Кудряшов известен по выступлениям за ряд российских клубов, среди которых «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи» и «Факел». Также защитник играл в Турции за «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».

За сборную России Кудряшов провёл 48 матчей и забил один гол. В 2018 году он вместе с национальной командой дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. После завершения профессиональной карьеры футболист продолжил выступать в Медиалиге. С 2025 года он играет за клуб 2Drots.