Топ-менеджер Х5 уволен за таран машины бывшего футболиста «Спартака» на Porsche
Ритейлер Х5 расторг трудовой договор с главой подразделения «Х5 Транспорт» Кирилла Кузьменко. Поводом для увольнения стало воскресное ДТП в столице, где топ-менеджер на Porsche врезался в машину бывшего игрока «Спартака» Александра Прудникова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании.
«Вчера произошло серьёзное ДТП с участием нашего сотрудника Кирилла Кузьменко, управляющего директора подразделения «Х5 Транспорт». Компания немедленно приняла решение о прекращении трудовых отношений с Кириллом», — объявили в Х5.
Напомним, автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова Voyah попал в ДТП в Москве. Виновником аварии оказался водитель Porsche. Он протаранил китайскую иномарку спортсмена. Самого футболиста в автомобиле в момент ДТП не было.
