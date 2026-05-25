Топ-менеджер Х5 уволен за таран машины бывшего футболиста «Спартака» на Porsche

Ритейлер Х5 расторг трудовой договор с главой подразделения «Х5 Транспорт» Кирилла Кузьменко. Поводом для увольнения стало воскресное ДТП в столице, где топ-менеджер на Porsche врезался в машину бывшего игрока «Спартака» Александра Прудникова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании.