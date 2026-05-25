25 мая, 12:31

Топ-менеджер Х5 уволен за таран машины бывшего футболиста «Спартака» на Porsche

Обложка © Life.ru

Ритейлер Х5 расторг трудовой договор с главой подразделения «Х5 Транспорт» Кирилла Кузьменко. Поводом для увольнения стало воскресное ДТП в столице, где топ-менеджер на Porsche врезался в машину бывшего игрока «Спартака» Александра Прудникова. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании.

«Вчера произошло серьёзное ДТП с участием нашего сотрудника Кирилла Кузьменко, управляющего директора подразделения «Х5 Транспорт». Компания немедленно приняла решение о прекращении трудовых отношений с Кириллом», — объявили в Х5.

«Порше», протаранивший авто Прудникова, принадлежит управляющему крупной компании

Напомним, автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова Voyah попал в ДТП в Москве. Виновником аварии оказался водитель Porsche. Он протаранил китайскую иномарку спортсмена. Самого футболиста в автомобиле в момент ДТП не было.

Александра Мышляева
