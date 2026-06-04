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4 июня, 01:18

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. Об этом 4 июня сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным Росавиации, сначала ограничения начали действовать в аэропорту Волгограда. Сообщение об этом появилось в 01:33. Позже, в 03:02, ведомство сообщило о временных ограничениях в аэропорту Нижнего Новгорода.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

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Антон Голыбин
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