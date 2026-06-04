Росавиация ввела ограничения в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. Об этом 4 июня сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным Росавиации, сначала ограничения начали действовать в аэропорту Волгограда. Сообщение об этом появилось в 01:33. Позже, в 03:02, ведомство сообщило о временных ограничениях в аэропорту Нижнего Новгорода.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об ударе ВСУ по нежилым объектам в Симферополе. По предварительным данным, погибли три человека, ещё семь получили ранения. Аксёнов выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Он также заявил, что власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку. На месте работают экстренные оперативные службы.