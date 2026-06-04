ВСУ продолжают массированную атаку беспилотников на Мелитополь

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Мелитополь в Запорожской области посредством беспилотников. Как заявил местный губернатор Евгений Балицкий, расчёты мобильных огневых групп отражают атаки.

«Противник не прекращает массированную атаку БПЛА на Мелитопольский городской округ. Работают расчёты мобильных огневых групп, которые отражают атаки», — пишет Балицкий в своём телеграм-канале.

Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности. В частности, не фиксировать работу систем ПВО и при возможности переместиться в помещениях без окон.

Тем временем, в Севастополе расчёты противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА ВСУ. Мобильные огневые группы сбили уже семь дронов. Власти попросили жителей сохранять спокойствие, быть осторожными и оставаться в укрытиях. На Северной стороне, в одном из СНТ, загорелась крыша двухэтажного дома из-за падения обломков сбитого беспилотника.