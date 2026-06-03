Расчёты ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в Севастополе

Военные отражают атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Севастополе, мобильные огневые группы сбили уже семь БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

По словам Развожаева, дроны сбили в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы. Он призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Губернатор также сообщил предварительные данные Спасательной службы Севастополя. На Северной стороне в одном из СНТ загорелась крыша двухэтажного частного дома. Причиной стало падение обломков сбитого беспилотника. По предварительной информации, люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ погиб мужчина. По данным регионального оперативного штаба, удар произошёл в селе Козинка Грайворонского округа. Власти региона подтвердили гибель местного жителя. В оперштабе выразили соболезнования его родным и близким.