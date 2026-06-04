В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию

В Госдуме выступили с инициативой рассмотреть введение дополнительной ежегодной выплаты пенсионерам — так называемой 13-й пенсии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николая Коломейцева.

Инициатива, как утверждается, касается прежде всего тех пенсионеров, чьи доходы полностью завязаны на государственные выплаты. В этом случае дополнительное начисление рассматривается как способ снизить зависимость от разовых финансовых трудностей и сгладить нагрузку на семейный бюджет, особенно у одиноких пожилых людей.

Для пенсионеров без поддержки со стороны семьи дополнительная сумма рассматривается как способ компенсировать непредвиденные траты и обеспечить более устойчивое покрытие базовых потребностей. Среди аргументов в пользу меры также приводится возможное влияние на потребительскую активность: средства, как предполагается, будут направляться на повседневные покупки.

А ранее зампред Счётной палаты Галина Изотова заявила, что пенсионерам, уверенным в том, что им недоплачивают, следует самим инициировать перерасчёт, не дожидаясь внешних проверок. По её словам, ошибки в начислениях действительно происходят. Они связаны с неточными данными, которые работодатели передают в Социальный фонд. Если гражданин обнаружил недоплату, он должен подать заявление в Социальный фонд на перерасчёт. При отказе можно обжаловать решение в суде.