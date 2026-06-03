В Счётной палате назвали основные причины недоплат при начислении пенсий россиянам

Пенсионерам, уверенным в том, что им недоплачивают, следует самим инициировать перерасчёт, не дожидаясь внешних проверок. Такой совет в интервью РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума дала зампред Счётной палаты Галина Изотова.

По её словам, ошибки в начислениях действительно случаются и связаны прежде всего с некорректными данными, которые работодатели передают в Социальный фонд. Человеческий и технический факторы никто не отменял, однако массового сбоя в системе нет. Счётная палата просто физически не может проверить десятки миллионов пенсионных дел.

«Здесь важно понимать: вопрос не в том, что система ошибается массово, вопрос в том, что Счётная палата физически не в силах проверить каждое пенсионное дело в стране – их десятки миллионов. Поэтому ключевая вещь – не ждать, пока проверяющие придут со стороны», — подчеркнула Изотова.

Если у гражданина есть подтверждения недоплаты, нужно обращаться в Социальный фонд с заявлением на перерасчёт, а при отказе обжаловать решение в суде. Этот механизм работает, и по итогам предыдущих ревизий пенсии людям уже неоднократно доначисляли.

Ранее россиянам назвали ошибки, которые могут серьёзно снизить размер будущей пенсии. Самая распространённая ловушка — это оплата труда в конверте. Если работодатель платил взносы лишь с официального минимума, остальное в страховой стаж и баллы просто не попадёт. Годы работы вроде бы зачтут, но индивидуальный пенсионный коэффициент окажется сильно заниженным, и выплаты в старости будут куда скромнее.