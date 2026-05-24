Россиянам объяснили, как восстановить неучтённый пенсионный стаж ​

Россияне могут восстановить периоды работы, которые не учли при начислении пенсионного стажа. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, пишет РИА «Новости».

Специалист пояснила, что для проверки данных необходимо запросить выписку из индивидуального лицевого счёта. Если часть трудовой деятельности в ней отсутствует, нужно обратиться в Социальный фонд России с заявлением и документами, подтверждающими стаж.

«Если по какой-то причине часть периодов не была отражена, необходимо обратиться в СФР с заявлением и приложить документы, подтверждающие «выпавший» стаж», — сказала Финогенова.

По её словам, при расчёте пенсии учитывают не только официальную работу, но и социально значимые периоды. В стаж включают службу в армии, уход за ребёнком до полутора лет, получение пособия по безработице, а также уход за инвалидом I группы. За такие периоды человеку начисляют пенсионные баллы.

Эксперт отметила, что ошибки в учёте стажа могут появляться из-за технических сбоёв или неверных сведений от работодателей. Она добавила, что количество пенсионных баллов напрямую влияет на размер будущих выплат. Подтвердить стаж можно с помощью трудовой книжки, трудовых договоров, зарплатных ведомостей и выписок из приказов о приёме на работу.

Ранее сообщалось, что россияне без официального трудового стажа тоже могут оформить пенсионные выплаты. Доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Иванова-Швец заявила, что в таких случаях государство назначает социальную пенсию. По словам специалиста, социальную пенсию выплачивают на пять лет позже страховой. Её размер не зависит от стажа и накопленных баллов. С 1 апреля 2026 года средний размер такой выплаты составляет 16 569 рублей.