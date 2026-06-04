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Регион
4 июня, 03:34

Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 78 тяжёлых гексакоптеров ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Подразделения группировки войск «Запад» за последние сутки заявили об уничтожении средств воздушной и наземной беспилотной инфраструктуры Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировал начальник пресс-центра Иван Бигма.

Расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы зафиксировали и уничтожили в воздухе шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS американского производства, 40 беспилотников самолётного типа, 78 тяжёлых боевых гексакоптеров, а также четыре барражирующих боеприпаса.

Помимо воздушных целей, были выявлены и выведены из строя объекты управления беспилотной авиацией. Речь идёт о 52 пунктах, обеспечивавших координацию работы БПЛА. Также сообщается о поражении 20 наземных робототехнических комплексов и трёх полевых складов с боеприпасами.

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Ранее Life.ru писал, что российские штурмовики под командованием ефрейтора Алексея Попова обошли украинских боевиков с фланга, зашли в тыл и полностью уничтожили отряд Вооружённых сил Украины. Подчеркивается, что операция прошла без потерь с российской стороны. Профессионализм командира позволил выполнить задачу в полном объёме.

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Тимур Хингеев
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