Южная группировка войск за сутки поразила 45 блиндажей и укрытий Вооружённых сил Украины (ВСУ) с личным составом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, подразделения беспилотных систем действовали на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Вооружённые силы Российской Федерации также уничтожили технику и средства связи украинских военных.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 6 наземных робототехнических комплексов. Поражено 8 пунктов управления БПЛА, а также 45 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики под командованием ефрейтора Алексея Попова обошли украинских военных с фланга, вышли им в тыл и уничтожили отряд ВСУ. По данным Минобороны РФ, операция прошла без потерь с российской стороны. В ведомстве заявили, что бойцы столкнулись с отрядом ВСУ, который двигался в сторону российских рубежей, украинские военные первыми открыли огонь из тяжёлых орудий. После этого ефрейтор Попов построил маршрут обхода, и группа продолжила выполнение задачи.