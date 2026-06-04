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Регион
4 июня, 03:39

ВСУ потеряли 45 блиндажей и укрытий от действий Южной группировки

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Южная группировка войск за сутки поразила 45 блиндажей и укрытий Вооружённых сил Украины (ВСУ) с личным составом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, подразделения беспилотных систем действовали на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Вооружённые силы Российской Федерации также уничтожили технику и средства связи украинских военных.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 6 наземных робототехнических комплексов. Поражено 8 пунктов управления БПЛА, а также 45 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты 10 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

Военные РФ ударили по объектам ВСУ благодаря информации с телефона наёмника
Военные РФ ударили по объектам ВСУ благодаря информации с телефона наёмника

Ранее сообщалось, что российские штурмовики под командованием ефрейтора Алексея Попова обошли украинских военных с фланга, вышли им в тыл и уничтожили отряд ВСУ. По данным Минобороны РФ, операция прошла без потерь с российской стороны. В ведомстве заявили, что бойцы столкнулись с отрядом ВСУ, который двигался в сторону российских рубежей, украинские военные первыми открыли огонь из тяжёлых орудий. После этого ефрейтор Попов построил маршрут обхода, и группа продолжила выполнение задачи.

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Антон Голыбин
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