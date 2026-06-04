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Регион
3 июня, 22:30

Военные РФ ударили по объектам ВСУ благодаря информации с телефона наёмника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vblinov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vblinov

В Харьковской области были уничтожены украинские войска и объекты нацгвардии Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщили ТАСС в силовых структурах, координаты целей были получены с мобильного телефона наёмника ВСУ.

«Колумбийский наёмник Уильям-Андрес Гальего Ороско передал в распоряжение российских военных телефон испанского наёмника Переса Родригеса с позывным Шакал. Мобильный телефон оказался кладезю полезной информации: позиции украинских солдат в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ», — говорится в заявлении.

После первичной обработки и дополнительной проверки были выделены координаты размещения подразделений в регионе. Эти сведения использовались для последующего огневого поражения. Сам Перес Родригес, согласно источнику, является бывшим морским пехотинцем и с 2024 года находился на территории Украины, где он участвовал в боевых действиях преимущественно вне линии фронта.

В силовых структурах также заявляют, что образ жизни наёмника носил асоциальный характер. На текущий момент его местонахождение не установлено; предполагается, что он мог погибнуть в районе лесного массива у села Избицкое Волчанского района Харьковской области.

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А ранее армия России нанесла ракетный удар по Днепропетровску, поразив логистический узел, который обеспечивал нужды ВСУ. Тем временем на окраине села Ладинка в Черниговской области поражён объект, где ВСУ держали боеприпасы, в том числе и ракеты-перехватчики Patriot PAC-2/3.

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Тимур Хингеев
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