В Харьковской области были уничтожены украинские войска и объекты нацгвардии Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщили ТАСС в силовых структурах, координаты целей были получены с мобильного телефона наёмника ВСУ.

«Колумбийский наёмник Уильям-Андрес Гальего Ороско передал в распоряжение российских военных телефон испанского наёмника Переса Родригеса с позывным Шакал. Мобильный телефон оказался кладезю полезной информации: позиции украинских солдат в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ», — говорится в заявлении.

После первичной обработки и дополнительной проверки были выделены координаты размещения подразделений в регионе. Эти сведения использовались для последующего огневого поражения. Сам Перес Родригес, согласно источнику, является бывшим морским пехотинцем и с 2024 года находился на территории Украины, где он участвовал в боевых действиях преимущественно вне линии фронта.

В силовых структурах также заявляют, что образ жизни наёмника носил асоциальный характер. На текущий момент его местонахождение не установлено; предполагается, что он мог погибнуть в районе лесного массива у села Избицкое Волчанского района Харьковской области.