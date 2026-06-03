Армия России нанесла ракетный удар по логистическому хабу ВСУ в Днепропетровске

Армия России нанесла ракетный удар по Днепропетровску, поразив логистический узел, который обеспечивал нужды ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале рассказал военкор ИС «Вести» Евгений Поддубный.

«Ракетный удар нанесён по цели в Днепропетровске. Поражён логистический хаб, работающий в интересах ВСУ», — написал журналист.

Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не было.