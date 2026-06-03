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Регион
3 июня, 15:41

Армия России нанесла ракетный удар по логистическому хабу ВСУ в Днепропетровске

Поддубный: ВС России нанесли удар по логистическому хабу ВСУ в Днепропетровске

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России нанесла ракетный удар по Днепропетровску, поразив логистический узел, который обеспечивал нужды ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале рассказал военкор ИС «Вести» Евгений Поддубный.

«Ракетный удар нанесён по цели в Днепропетровске. Поражён логистический хаб, работающий в интересах ВСУ», — написал журналист.

Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не было.

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Ранее в ряде регионов Украины прогремели взрывы на фоне комбинированной атаки Вооружённых сил России, в ходе которой, по данным из разных источников, использовались беспилотники «Герань», а также ракеты «Искандер» и «Циркон». Наиболее сильные удары фиксировались в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях, а также в Запорожье, Сумской области и под Харьковом. Владимир Зеленский пожаловался, что РФ выпустила по Украине 600 дронов и 73 ракеты.

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Наталья Демьянова
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