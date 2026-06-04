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Регион
4 июня, 03:55

Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ в трёх районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что минувшей ночью силы ПВО отражали воздушную атаку на регион. Беспилотники были уничтожены в трёх районах.

Речь идёт о Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.

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Системы ПВО сбили уже 20 украинских дронов над Севастополем

Ранее прокуратура Республики Крым организовала горячую линию для оказания помощи жителям Симферополя. Напомним, в результате атаки Вооружённых сил Украины по нежилым объектам в Симферополе погибли три человека, ещё семеро получили ранения. Глава региона пообещал семьям погибших и раненым всю необходимую помощь и поддержку. На месте трагедии сейчас работают экстренные службы.

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Виталий Приходько
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