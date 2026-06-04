Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ в трёх районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что минувшей ночью силы ПВО отражали воздушную атаку на регион. Беспилотники были уничтожены в трёх районах.

Речь идёт о Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.