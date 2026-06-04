Системы ПВО сбили уже 20 украинских дронов над Севастополем

Расчёты противовоздушной обороны сбили 20 украинских дронов над Севастополем. Как рассказал местный губернатор Михаил Развожаев, мобильные огневые группы продолжают отражать атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Воздушная тревога не отменена. Продолжайте оставаться в безопасных местах. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана», — говорится в сообщении.

На Северной стороне фрагменты сбитого дрона упали на территорию частного сектора. В селе Фруктовое повреждён фасад жилого дома. По информации Спасательной службы Севастополя, пострадавших среди населения нет.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку беспилотников в Севастополе, на тот момент мобильные огневые группы сбили семь БПЛА. Дроны ликвидировали в Нахимовском районе, в районе Северной стороны и Парка Победы. На Северной стороне в одном из СНТ загорелась крыша двухэтажного частного дома. Причиной стало падение обломков сбитого беспилотника.