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Регион
4 июня, 04:47

Расчёты ПВО сбили 20 БПЛА ВСУ в Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Системы противовоздушной обороны сбили 20 украинских дронов в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — пишет он в своём телеграм-канале.

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А ранее губернатор Ростовской области проинформировал о том, что минувшей ночью силы ПВО отражали воздушную атаку на регион. Беспилотники были уничтожены в трёх районах. Речь идёт о Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.

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Тимур Хингеев
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