Расчёты ПВО сбили 20 БПЛА ВСУ в Воронежской области

Системы противовоздушной обороны сбили 20 украинских дронов в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — пишет он в своём телеграм-канале.

А ранее губернатор Ростовской области проинформировал о том, что минувшей ночью силы ПВО отражали воздушную атаку на регион. Беспилотники были уничтожены в трёх районах. Речь идёт о Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.