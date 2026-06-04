Смелая арифметика: «Тольяттинский потрошитель» решил отсудить у ФСИН миллион за ручки и бритву

Отбывающий пожизненное наказание серийный убийца Олег Рыльков попытался через суд взыскать с ФСИН миллион рублей. Поводом стали личные вещи, которые были изъяты во время этапирования и впоследствии уничтожены. Среди них были электробритва, будильник, кипятильник и часть одежды. Об этом сообщается в материалах суда.

Кроме того, мужчина утверждал, что в официальных документах не указали несколько десятков ручек, тетради с материалами по уголовному делу, письма, а также оплаченные конверты и почтовые марки. Общую сумму ущерба он оценил в миллион рублей и потребовал вернуть имущество либо возместить его стоимость.

Представитель ведомства в ходе разбирательства заявила, что все действия сотрудников соответствовали установленным правилам. По её словам, владелец не забрал оставленные вещи после выбытия из учреждения. В результате имущество было уничтожено в предусмотренном порядке. Суд отказал заявителю, указав, что срок для подачи иска был пропущен.

Олег Рыльков известен как «тольяттинский потрошитель». Его признали виновным более чем в десяти убийствах, многочисленных изнасилованиях несовершеннолетних и других тяжких преступлениях. В 1998 году суд назначил ему пожизненное лишение свободы. Позднее он получил дополнительные сроки по новым эпизодам, однако окончательная мера наказания осталась прежней. В настоящее время Рыльков содержится в колонии особого режима «Чёрный дельфин». За последние годы он неоднократно пытался добиться освобождения по состоянию здоровья, однако суды каждый раз оставляли эти ходатайства без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что помимо ожизненного срока, Олег Рыльков остаётся должником по решению суда. С него в принудительном порядке взыскивают крупную сумму в рамках исполнительного производства. Общая задолженность осуждённого приближается к двум миллионам рублей.