«Белый медведь» над океаном напугал британцев и напомнил о гибели «Титаника»

Необычный силуэт, появившийся над морем у побережья Корнуолла, вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Загадочный объект оказался редким атмосферным явлением, известным как Фата-моргана. Странную фигуру над линией горизонта заметили жители и туристы на юго-западе Англии 24 мая. Об этом сообщило издание BBC News.

На снимках и видео объект выглядел по-разному. Одни принимали его за корабль, другие видели строительный кран или гигантскую надпись, зависшую над океаном. Свидетелем необычного явления стал сотрудник компании, организующей морские экскурсии, Майк Хэнкок. По его словам, очертания постоянно менялись.

Сначала вдалеке были видны два массивных силуэта, затем они вытянулись и стали размытыми. Позже контуры вновь обрели чёткость и приняли совершенно другую форму. В какой-то момент фигура напомнила очевидцу «огромного медведя на горизонте», а затем стала похожа на математический символ π.

Специалисты объяснили, что в действительности люди наблюдали удалённый авианосец, изображение которого исказилось из-за редкого оптического эффекта. Причиной необычной картины стала Фата-моргана — сложный мираж, способный превращать реальные объекты в фантастические силуэты.

Подобный эффект возникает при резком контрасте температур между слоями воздуха. В таких условиях световые лучи искривляются, из-за чего удалённые предметы кажутся вытянутыми, перевёрнутыми или раздвоенными. Благодаря этому корабли, острова и скалы могут выглядеть как башни, стены или даже сказочные замки, парящие над горизонтом. Своё название явление получило в честь феи Морганы из артуровских легенд. Издавна люди связывали такие миражи с волшебством и загадочными видениями.

Существует версия, что именно Фата-моргана могла сыграть роковую роль в истории «Титаника». Некоторые исследователи предполагают, что атмосферные искажения затруднили наблюдение за айсбергом и помешали экипажу своевременно оценить обстановку. Кроме того, именно такие миражи часто называют одной из возможных причин появления легенд о Летучем Голландце — моряки нередко видели над водой искажённые силуэты судов, будто парящих в воздухе.

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