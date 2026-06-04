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4 июня, 08:00

«Идеально всё: еда, море и вайб»: Звезда «Мажора» покинула Россию и наслаждается отпуском в Будве

Анна Цуканова-Котт показала фигуру в обтягивающем наряде на отдыхе в Будве

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_tsukanova_kott

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_tsukanova_kott

Актриса Анна Цуканова-Котт, известная по ролям в сериалах «Мажор» и «Восьмидесятые», отправилась на отдых в Черногорию. 36-летняя артистка остановилась в одном из самых роскошных отелей Будвы.

Анна Цуканова-Котт в купальнике. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_tsukanova_kott

Анна Цуканова-Котт в купальнике. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_tsukanova_kott

В своём аккаунте в соцсети знаменитость поделилась снимками из поездки. На одном из кадров она запечатлена на просторной террасе с видом на горы и море. Волосы Цуканова-Котт собрала в пучок и надела тёмное боди с глубоким декольте, подчеркнув фигуру.

Актриса призналась подписчикам, что чувствует себя максимально комфортно.

«Мой любимчик. Один из моих самых любимых отелей в мире. Тут идеально всё: еда, море, номера и самое главное — вайб. Именно здесь я очень хорошо слышу себя и по-настоящему отдыхаю», — написала Анна.

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Ранее Life.ru писал, что 60-летняя Элизабет Хёрли устроила фотосессию у бассейна в мини-бикини и посоветовала поклонницам, которым страшно сниматься в купальнике, ложиться и надевать солнцезащитные очки. Актриса призналась, что не сидит на жёстких диетах, а секрет её фигуры — в умеренности, активности и полезных привычках.

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Дарья Денисова
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