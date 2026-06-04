Шампуни, порошки и духи: Что попадёт на «российскую полку» с 1 марта 2027 года

Первыми на «российской полке» в магазинах могут оказаться бытовая химия, косметика, парфюмерия и средства гигиены. Об этом RG.ru рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Наполнение полки будет зависеть от объёмов отечественного выпуска и насыщенности рынка.

«На первом этапе наше внимание направлено на уже достаточно развитые категории отечественного производства и одновременно — со значительной долей доминирования иностранных брендов», — отметил министр.

Он подчеркнул: российская полка не должна пустовать, поэтому приоритет отдадут сегментам, где местные компании уже способны обеспечить стабильные поставки. В будущем ассортимент планируют расширять по мере роста мощностей отечественных заводов.

Алиханов добавил, что пока не рассматривается расширение действующей винной полки на другие виды алкоголя. Закон о «российской полке» вступит в силу 1 марта 2027 года. Запуск перенесли, чтобы сети и производители успели подготовиться.

Ранее Минпромторг уже выбрал первые категории для «российской полки» — это косметика, бытовая химия и парфюмерия. В ведомстве отметили, что отечественная косметическая продукция уже разнообразна и представлена почти во всех потребительских сегментах.