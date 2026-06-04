Генерал из НАТО признал — Россия производит дроны быстрее и лучше

Командующий вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданс открыто признал, что Россия опережает страны НАТО в применении беспилотников. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Россия получила преимущество в ведении боевых действий с применением дронов над странами НАТО», — заявил он и добавил, что ключевой козырь Москвы — способность выпускать беспилотники в огромных объёмах и молниеносно подстраивать их под реальные условия на поле боя.

Это преимущество складывается не только из цифр производства. Россия научилась оперативно переносить опыт из зоны конфликта прямо в конструкторские бюро — и так же быстро возвращать доработанные машины на фронт.

Слова латвийского генерала — не первый подобный сигнал внутри альянса. Ещё в мае заместитель главкома сил НАТО в Европе, британский маршал авиации Джон Стрингер, высказался ещё жёстче: по его словам, блоку следует «застрелиться», если государства-члены окажутся не в состоянии производить больше дронов и снарядов, чем противник.

Ранее сообщалось, что в НАТО усилилась дискуссия о необходимости наращивания производства беспилотников и боеприпасов на фоне конкуренции с Россией. Альянсу необходимо не ограничиваться оборонительными мерами, а развивать также наступательные беспилотные технологии.