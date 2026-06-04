ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 09:38

Расползлась по пояснице: «Бразильская попа» из 90-х превратилась в бесформенное месиво и шокировала врачей

Врачи впервые удалили россиянке гель из ягодиц после увеличения попы в 1993 году

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Россиянке пришлось перенести три операции из-за увеличения ягодиц, которое она сделала ещё в 1993 году. По данным «Базы», спустя почти 30 лет процедура из 90-х обернулась для женщины болью, деформацией и серьёзными проблемами со здоровьем.

Фото © Telegram/Baza

Фото © Telegram/Baza

В те времена мода в России в основном держалась на худобе, но некоторые девушки мечтали о «бразильских» формах. Для увеличения ягодиц использовали полиакриламидный гель. Процедура занимала около 20 минут, а рекомендации после неё были минимальными: несколько дней не сидеть и делать массаж.

Позже этот материал стали называть «миной замедленного действия» из-за непредсказуемых последствий. В некоторых странах его применение ограничили или запретили.

Лариса (имя изменено) почти три десятилетия жила с результатом той процедуры. Но со временем у неё появилась боль при сидении, ягодицы начали деформироваться, а гель стал смещаться в сторону поясницы. В итоге вместо желаемой эстетики остались бугры, дискомфорт и необходимость сложного лечения. Врачи признались, что впервые столкнулись с коррекцией таких «постсоветских» ягодиц.

Россиянке грозит ампутация ног после липосакции ягодиц
Россиянке грозит ампутация ног после липосакции ягодиц

Ранее сообщалось, что россиянки стали массово отказываться от инъекционного увеличения ягодиц после смерти блогерши во время подобной коррекции. Спрос на такие процедуры просел примерно на 40%. Если раньше врачи получали по 4–6 обращений в день, то теперь речь идёт всего об 1–2 запросах в неделю. Даже те пациентки, которые всё же доходят до консультации, после разговора со специалистом часто берут паузу и в итоге отказываются от вмешательства.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar