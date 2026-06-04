Расползлась по пояснице: «Бразильская попа» из 90-х превратилась в бесформенное месиво и шокировала врачей

Россиянке пришлось перенести три операции из-за увеличения ягодиц, которое она сделала ещё в 1993 году. По данным «Базы», спустя почти 30 лет процедура из 90-х обернулась для женщины болью, деформацией и серьёзными проблемами со здоровьем.

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В те времена мода в России в основном держалась на худобе, но некоторые девушки мечтали о «бразильских» формах. Для увеличения ягодиц использовали полиакриламидный гель. Процедура занимала около 20 минут, а рекомендации после неё были минимальными: несколько дней не сидеть и делать массаж.

Позже этот материал стали называть «миной замедленного действия» из-за непредсказуемых последствий. В некоторых странах его применение ограничили или запретили.

Лариса (имя изменено) почти три десятилетия жила с результатом той процедуры. Но со временем у неё появилась боль при сидении, ягодицы начали деформироваться, а гель стал смещаться в сторону поясницы. В итоге вместо желаемой эстетики остались бугры, дискомфорт и необходимость сложного лечения. Врачи признались, что впервые столкнулись с коррекцией таких «постсоветских» ягодиц.

Ранее сообщалось, что россиянки стали массово отказываться от инъекционного увеличения ягодиц после смерти блогерши во время подобной коррекции. Спрос на такие процедуры просел примерно на 40%. Если раньше врачи получали по 4–6 обращений в день, то теперь речь идёт всего об 1–2 запросах в неделю. Даже те пациентки, которые всё же доходят до консультации, после разговора со специалистом часто берут паузу и в итоге отказываются от вмешательства.