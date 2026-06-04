Обвинение просит почти 5 лет колонии для экс-гендиректора ростовского ГПЗ-10

Прокурор попросил приговорить бывшего генерального директора ростовского подшипникового завода ГПЗ-10 Александра Дьяченко к 4 годам 8 месяцам колонии общего режима. Также обвинение просит назначить ему штраф в 700 тысяч рублей, передаёт ТАСС.

Дело рассматривает Советский районный суд Ростова-на-Дону. Речь идёт о хищении 2,2 миллиарда рублей при поставках продукции по гособоронзаказу. По версии следствия, собственники предприятия, должностные лица завода и начальник военного представительства Минобороны организовали поставки по завышенным ценам. Стоимость продукции, как считают правоохранители, могла быть увеличена в 3–8 раз.

Ранее по этому же делу бывший начальник планово-экономического отдела ГПЗ-10 Феликс Захарцов получил 4 года 3 месяца колонии и штраф 500 тысяч рублей. В суде он полностью признал вину.

Проверка предприятия началась после задержания посредника, который пытался передать 20 миллионов рублей сотруднику УФСБ по Ростовской области за прекращение проверки ГПЗ-10. Позже силовики провели обыски у руководителей и собственников трёх подшипниковых заводов в Ростове-на-Дону, Сергиевом Посаде и Твери.