26 ноября, 08:16

СК завершил расследование дела о хищении 2,2 млрд на оборонзаказе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock Studio 4477

Следственный комитет завершил расследование громкого уголовного дела о хищении более 2,2 млрд рублей при выполнении гособоронзаказа. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, фигурантами стали руководство Десятого подшипникового завода и бывший военный представитель Минобороны.

«Установлено, что в 2020-2024 годах обвиняемые путем завышения стоимости и внесения ложных сведений похитили более 2,2 млрд рублей», — отметили в СК. Имущество фигурантов арестовано на сумму свыше 5 млрд рублей.

Среди обвиняемых — генеральный директор завода Александр Дьяченко, собственники предприятия Алексей и Людмила Кулешовы, а также бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны Андрей Сухомлин. Трое находятся под арестом, четверо — под домашним арестом.

Суд взыскал имущество экс-министра Кибовского на 1 млрд рублей
Напомним, в 2017 году восемь фигурантов уголовного дела похитили деньги из выделенных бюджетом средств (1 млрд 72 млн рублей). В списке обвиняемых значатся гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев и несколько его замов. По данным следствия, фигуранты отмыли похищенные миллионы в Гонконге и ОАЭ, где закупались комплектующие для модуля МКС. Расследование было начато по запросу Роскосмоса. Солнцев был взят под стражу в 2020 году.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

