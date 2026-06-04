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Регион
4 июня, 10:42

Производитель Лабубу подал заявку на регистрацию нового бренда в России — Kubo

Обложка © TikTok/panda.little7

Обложка © TikTok/panda.little7

Компания Pop Mart, известная по игрушкам Лабубу, подала в России заявку на регистрацию нового бренда Kubo. Это ещё один персонаж производителя, которого коллекционеры уже активно обсуждают.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, документы направили в Роспатент 3 июня. Заявку подали из сингапурского офиса Pop Mart, сведения об этом есть в сервисе Rusprofile.

  • Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА
    Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА
  • Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА
    Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

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Kubo описывают как «загадочного ранимого мальчика с татуировками». Его придумал китайский художник Бао, а главным девизом персонажа стала фраза «Будь верен себе».

Фигурки Kubo продаются по той же модели, что и Лабубу, — в «слепых коробках». Покупатель не знает заранее, какая миниатюра ему достанется. Размер игрушек — до 10 сантиметров. Сейчас у героя есть шесть коллекций, в каждой может быть до 13 разных образов.

Интерес к Pop Mart в России резко вырос весной 2025 года, когда Лабубу стал настоящим коллекционным хитом. Оригинальные аксессуары стоили от 15 тысяч рублей. Kubo пока дешевле: обычные фигурки начинаются примерно от 1,5 тысячи рублей, но редкие версии могут стоить до 50 тысяч.

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Ещё в прошлом году сразу девять компаний попытались зарегистрировать бренд «Лабубу» в России. С мая по август 2025 года в Роспатент поступили заявки на товарные знаки «Лабубу» и Labubu. Помимо китайской Pop Mart, создавшей оригинальные фигурки, права на название захотели получить и другие заявители — от производителей вина до компаний, связанных с оптическим оборудованием.

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Николь Вербер
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