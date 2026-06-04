Армия России выбила ВСУ из Комсомольского в Запорожской области
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Минобороны России сообщило о новом успехе на линии боевого соприкосновения. В ходе наступательных действий подразделения российских войск освободили населённый пункт Комсомольское в Запорожской области.
Таким образом, освобождена ещё одна точка, которую киевский режим использовал для обстрелов мирных сёл. Как уточнили в ведомстве, населённый пункт контролируют бойцы группировки ВС РФ «Восток».
Ранее Life.ru писал, что полковник в отставке Виктор Баранец заявил: в этом году Армии России предстоит решить две самые сложные задачи СВО — освободить Славянск и Краматорск, которые представляют собой готовые укрепрайоны. По его словам, эти города номинально уже принадлежат России, и бойцов вдохновляет то, что они сражаются за российскую землю.
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