Армия России выбила ВСУ из Комсомольского в Запорожской области

Ранее Life.ru писал, что полковник в отставке Виктор Баранец заявил: в этом году Армии России предстоит решить две самые сложные задачи СВО — освободить Славянск и Краматорск, которые представляют собой готовые укрепрайоны. По его словам, эти города номинально уже принадлежат России, и бойцов вдохновляет то, что они сражаются за российскую землю.