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Регион
4 июня, 11:36

Армия России выбила ВСУ из Комсомольского в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Минобороны России сообщило о новом успехе на линии боевого соприкосновения. В ходе наступательных действий подразделения российских войск освободили населённый пункт Комсомольское в Запорожской области.

Таким образом, освобождена ещё одна точка, которую киевский режим использовал для обстрелов мирных сёл. Как уточнили в ведомстве, населённый пункт контролируют бойцы группировки ВС РФ «Восток».

Новости СВО 4 июня: ВС РФ сшивают Константиновку, фланги ВСУ горят под Бачевском и Колодезным, паника в Ахтырке, Зеленский просится к Путину
Новости СВО 4 июня: ВС РФ сшивают Константиновку, фланги ВСУ горят под Бачевском и Колодезным, паника в Ахтырке, Зеленский просится к Путину

Ранее Life.ru писал, что полковник в отставке Виктор Баранец заявил: в этом году Армии России предстоит решить две самые сложные задачи СВО — освободить Славянск и Краматорск, которые представляют собой готовые укрепрайоны. По его словам, эти города номинально уже принадлежат России, и бойцов вдохновляет то, что они сражаются за российскую землю.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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