За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по украинским объектам, связанным с энергетикой и транспортом, которые, используются в интересах ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Амиря применила оперативную тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию для поражения целей на территории Украины. Среди поражённых объектов – места хранения и запуска дальнобойных дронов, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также временные базы украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики под командованием ефрейтора Алексея Попова обошли украинских военных с фланга, вышли им в тыл и уничтожили отряд ВСУ. По данным Минобороны, операция прошла без потерь с российской стороны. В ведомстве заявили, что бойцы столкнулись с отрядом ВСУ, который двигался в сторону российских рубежей, украинские военные первыми открыли огонь из тяжёлых орудий. После этого ефрейтор Попов построил маршрут обхода, и группа продолжила выполнение задачи.