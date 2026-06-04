Суд вынес суровый приговор: Сбежавший топ-менеджер «Роснано» Малышев схлопотал большой срок

Бывшему заместителю руководителя госкорпорации «Роснано» Андрею Малышеву, который скрылся от правосудия, заочно назначили 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского районного суда Москвы, фигуранта также обязали выплатить государству штраф в полтора миллиона рублей и на три года запретили занимать любые руководящие должности в госкорпорациях и частных компаниях.

Судебное решение по Малышеву гласит, что его признали виновным в растрате в особых размерах и кредитном мошенничестве, причём общая стоимость выявленных судом незаконных схем оценивается более чем в миллиард рублей. Однако, как пояснила служительница Фемиды, отсчёт срока начнётся лишь с момента экстрадиции осуждённого в РФ либо его задержания за пределами страны.

Напомним, в декабре 2025 года «Роснано» подало иск к 30 ответчикам на сумму более 5,5 миллиардов рублей, 41 миллиона евро и 35 миллионов долларов. Бывшее руководство обвиняют в том, что при реализации проекта MRAM они с самого начала проигнорировали технологические риски, а когда стало ясно, что технология непригодна для промышленного применения, вместо остановки проекта нарастили финансирование и девять лет нарушали внутренние нормативные акты, что привело к убыткам.

Ранее в Москве суд утвердил взыскание ₽5,5 млрд с Чубайса и бывших топ-менеджеров «Роснано». Среди ответчиков также бывшие заместители председателя правления — Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселёв, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.